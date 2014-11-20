Кількість жертв лихоманки Ебола становить 5 420 осіб

Зокрема, в Сьєрра-Леоне зафіксовані 533 нових випадки зараження. Як зазначає РИА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, дані стосуються восьми країн, де зазначено поширення лихоманки.

Згідно з оприлюдненими раніше даними, число загиблих від лихоманки Ебола становило 5 177 з 14 413 заражених. Переважна більшість випадків зараження і смертей припадає на три країни - Гвінею, Ліберію та Сьєрра-Леоне.

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Лихоманка Ебола - гостра вірусна хвороба, що має високу ступінь зараження, характеризується важким перебігом, високою смертністю і розвитком геморагічного синдрому (схильність до шкірної геморагії і кровоточивість слизових оболонок). Коефіцієнт летальності лихоманки доходить до 90%. Спалахи лихоманки Ебола відбуваються в основному у віддалених селах Центральної і Західної Африки, біля вологих тропічних лісів.