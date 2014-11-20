Смартфон може призвести до грижі міжхребцевих дисків

Згідно з даними дослідження американських вчених, від 2 до 4 годин на день шия людини зігнута в неприродному положенні через листування по електронній пошті або написання текстових повідомлень за допомогою смартфона. У середньому голова дорослої людини важить від 4,5 до 5,4 кілограма, коли вона знаходиться у вертикальному або нейтральному положенні. Якщо людина згинає шию, її череп стає важчим через гравітаційне тяжіння, передає meddaily.ru з посиланням на Free Press Journal.

При нахилі голови вперед навантаження на хребет значно збільшується, та зростає напруга в шийному відділі хребта. Це призводить до передчасного зносу або розриву хребетних дисків і дистрофії хребта. У результаті може знадобитися серйозна операція.

Дослідження показало, що нахил голови під кутом 60 градусів, щоб зробити краще селфі (фотографію самого себе), збільшує навантаження на хребет на 27 кілограмів. Середньостатистична семирічна дитина важить менше. При нахилі голови на 15 градусів навантаження зростає приблизно на 12 кілограмів, на 30 градусів - на 18 кілограмів, а на 45 градусів - на 22 кілограми.