Кому найбільше загрожує розвиток недоумкуватість: результати нового дослідження

Наявність коштів для існування дозволяє людям бути соціально активними, що зберігає їхні когнітивні функції протягом тривалого часу.

Нове дослідження вчених виявило ще один фактор, який сприяє розвитку недоумства.

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Вчені Університетського коледжу Лондона з'ясували, що у малозабезпечених людей спостерігаїться високий ризик розвитку слабоумства в літньому віці, пише МedicalXpress.

Експерти проаналізували результати довготривалого дослідження English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), в якому взяли участь понад шість тисяч дорослих, що живуть в Англії і народилися в період 1902-1943 років.

Учені виявили імовірні соціально-економічні чинники, що впливають на ризик розвитку сенільної деменції - нейродегенератівного захворювання літніх людей.

Виявилося, що люди, які народилися пізніше 1926 року, сильніше різнилися між собою за рівнем заробітку, ніж ті, хто жив раніше. Це дало фахівцям можливість визначити, що заможність в пізньому віці знижувала ризик розвитку недоумства, а незаможні сильніше страждали від нейродегенеративних захворювань.

Дослідники пояснюють це тим, що наявність коштів для існування дозволяє людям бути більш соціально активними, що зберігає їх когнітивні функції протягом довгого часу.