Скільки людей проживатиме в Україні у 2050 році: прогнози експертів ООН

11:23, 17 травня 2018
Зарубіжні новини
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В ООН прогнозують скорочення населення України / Фото УНІАН

Такі дані наведені фахівцями Департаменту з економічних і соціальних питань ООН в опублікованому прогнозі щодо чисельносіт населення планети.

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Водночас демографи відзначають, що в Китаї зростання чисельності населення продовжиться до 2030 року, після чого також піде на спад і складе 1,3 мільярда людини, що навіть менше сьогоднішніх показників. Лідерство перейде до Індії, в якій у 2050 році, за прогнозами, буде проживати 1,6 мільярда людей.

Усього до середини століття Землю населятимуть 9,7 мільярда осіб.

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Теги: #демографічна ситуація#показники народжуваності#населення України