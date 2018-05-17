Скільки людей проживатиме в Україні у 2050 році: прогнози експертів ООН

До середини століття планету населятимуть 9,7 мільярда осіб, однак чисельність населення України скоротиться до 36,4 млн людей.

Експерти ООН прогнозують, що населення України до 2050 року скоротиться приблизно до 36,4 мільйонів осіб.

Такі дані наведені фахівцями Департаменту з економічних і соціальних питань ООН в опублікованому прогнозі щодо чисельносіт населення планети.

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Водночас демографи відзначають, що в Китаї зростання чисельності населення продовжиться до 2030 року, після чого також піде на спад і складе 1,3 мільярда людини, що навіть менше сьогоднішніх показників. Лідерство перейде до Індії, в якій у 2050 році, за прогнозами, буде проживати 1,6 мільярда людей.

Усього до середини століття Землю населятимуть 9,7 мільярда осіб.