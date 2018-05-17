Скільки людей проживатиме в Україні у 2050 році: прогнози експертів ООН
11:23, 17 травня 2018Зарубіжні новини
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До середини століття планету населятимуть 9,7 мільярда осіб, однак чисельність населення України скоротиться до 36,4 млн людей.
В ООН прогнозують скорочення населення України / Фото УНІАН
Експерти ООН прогнозують, що населення України до 2050 року скоротиться приблизно до 36,4 мільйонів осіб.
Такі дані наведені фахівцями Департаменту з економічних і соціальних питань ООН в опублікованому прогнозі щодо чисельносіт населення планети.
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Водночас демографи відзначають, що в Китаї зростання чисельності населення продовжиться до 2030 року, після чого також піде на спад і складе 1,3 мільярда людини, що навіть менше сьогоднішніх показників. Лідерство перейде до Індії, в якій у 2050 році, за прогнозами, буде проживати 1,6 мільярда людей.
Усього до середини століття Землю населятимуть 9,7 мільярда осіб.
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