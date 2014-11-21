У Нідерландах виявили небезпечний штам пташиного грипу

Голландський уряд заявив, що штам вірусу H5N8 потенційно може вражати людей.

Уряд уже почав знищення 150 000 заражених курей на фермі у селі Гекендорп.

"Цей вид високопатогенного пташиного грипу дуже небезпечний для птахів", - йдеться у заяві голландського уряду.

Захворювання може передаватися від тварин до людей, наголосили в уряді.

Втім, за словами голландського міністерства економіки, людина може заразитися лише через дуже тісний контакт з інфікованими птахами.

Влада країни запровадила триденну загальнонаціональну заборону на перевезення птиці і яєць.

Речник Єврокомісії Рікардо Кардосо, якого цитує агенція Reuters, заявив, що у понеділок комісія має ухвалити рішення про "невідкладні тимчасові захисні заходи від цього спалаху".

Ферма, на якій зафіксували вірус, за повідомленнями, продає яйця, а не самих птахів. Її продукцією торгують переважно у Нідерландах, а частину експортують до Німеччини.

BBCUkrainian.com