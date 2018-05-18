Учені попередили про невиліковну епідемію

Дослідники вважають, що загроза від несприйнятливого до лікування грибка недооцінена.

Несприйнятливий до лікування грибок може незабаром призвести до епідемії, що знищуватиме людей, тварин та рослини.

Такого висновку дійшли автори наукового дослідження, опублікованого в журналі Science.

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Вчені попередили, що незабаром грибок може стати несприйнятливим до протигрибкових засобів, якими часто зловживають у с/г і медицині, наприклад, при лікуванні оніхомікозу, грибкового стоматиту та епідермофітії стоп.

Дослідники повідомляють, що препарати вбивають лише слабкі форми грибків, а більш сильні виживають й еволюціонують. Тому фахівці закликають до розробки засобів, здатних протистояти цій загрозі.

Також автори наукового дослідження звернули увагу на той факт, що грибкові інфекції забирають більше життів, ніж малярія та рак молочної залози.

Раніше молекулярні біологи розкрили тривожний феномен – деякі неякісні вакцини, у тому числі більшість ветеринарних вакцин від грипу, не тільки не допомагають організму впоратися з патогенними вірусами, але і сприяють еволюції їхніх більш небезпечних форм.