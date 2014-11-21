FDA зареєструвала новий опіоїдний аналгетик

Препарат гідрокодону бітартрата, розробки компанії Purdue Pharma, з'явиться на ринку під торговою назвою Хізінгла (Hysingla ER).

Як повідомляється на сайті регуляторного органу, лікарський засіб відповідає новим рекомендаціями по оцінці ризику розвитку залежності і маркування опіоїдних аналгетиків (Abuse-Deterrent Opioids - Evaluation and Labeling), які були прийняті FDA в січні цього року в рамках програми, покликаної забезпечити пацієнтів опіоїдними аналгетиками і водночас мінімізувати ризик розвитку залежності, а також не допустити зловживання або неправильного застосування опіоїдів.

Фахівці FDA дозволили застосування Хізінгла тільки у випадках, якщо інші методи знеболювання не підходить пацієнту унаслідок непереносимості або неефективності. Регулятор підкреслює, що передозування новим ЛЗ може призвести до смерті пацієнта. В залежності від форми випуску одна таблетка може містити 20, 30, 40, 60, 80, 100 або 120 мг гідрокодону бітартрата. Ліки призначені для прийому один раз на добу.

Безпека та ефективність ЛЗ оцінювалася в ході клінічних досліджень із залученням 905 пацієнтів, які страждають хронічними болями в нижній частині спини. Найбільш поширеними побічними ефектами препарату були запори, нудота, втома, інфекції верхніх дихальних шляхів, запаморочення, головний біль і сонливість.

remedium.ru