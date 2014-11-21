Сором'язливі діти більше схильні до ожиріння

Згідно з даними дослідників з Університету Еморі, діти, у яких гірше розвинені соціальні навички, значно частіше їдять нездорову їжу. Крім того, у них нижчий рівень фізичної активності, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Вчені проаналізували дані 8346 дітей, які з 9 до 11 років брали участь у великому дослідженні. Вони оцінили рівень соціальної компетентності учасників та інші фактори, включаючи їх ріст і вагу. Соціальна компетентність - сукупність знань, умінь і навичок спілкування з людьми. Її оцінювали з відповідей дітей на запитання про те, чи легко їм подружитися з кимсь, і чи подобаються вони одноліткам.

Дослідники з'ясували: низький рівень соціальної компетентності значно підвищує ризик збільшення ваги і нездорового харчування. Крім того, діти з низькою соціальною компетентністю в 9 років часто страждали від ожиріння в 11 років. На думку вчених, за допомогою нездорового харчування така дитина може знімати стрес від негативного досвіду спілкування, а сидячий спосіб життя допомагає їй уникнути критики на спортивних змаганнях.