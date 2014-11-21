Солодке може нашкодити психіці

Надмірне споживання цукру загрожує не тільки збільшенням у вазі. Воно ще й підвищує ризик розвитку депресії, стресу і тривоги. Шкоду психічному здоров'ю приносить фруктоза - солодка речовина, що міститься у фруктах і овочах. Фруктозу додають і в інші продукти і напої, печиво або морозиво, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Раніше було доведено: споживання фруктози пов'язано з такими захворюваннями, як рак, цукровий діабет 2 типу, слабоумство, хвороби серця, судин та нирок. Нещодавно дослідники з Університету Еморі з'ясували, що продукти з високим вмістом фруктози змінюють реакцію мозку на стрес, роблячи її більш гострою. Це особливо помітно у підлітків. Висока чутливість до стресу підвищує кров'яний тиск, ризик серцевого нападу, інсульту і безпліддя, пригнічує імунну систему і прискорює процес старіння.

У своєму дослідженні вчені годували одну групу щурів-підлітків і дорослих гризунів звичайними продуктами, а іншу - продуктами з високим вмістом фруктози. Через 10 тижнів вони піддали щурів стресу, змусивши тварин плавати або помістивши їх у каскадний лабіринт. Дослідники помітили: у щурів-підлітків, які харчувалися продуктами з високим вмістом фруктози, змінилася генетична реакція на стрес. В їх організмі вироблялося більше гормону стресу, кортизолу, ніж у дорослих щурів. Крім того, такі щури-підлітки страждали від депресії і тривоги.