Британці написали найкращу лікувальну музику

Музика, як було неодноразово «науково доведено», має цілющу силу. Але тільки в наш час музикантам і медичним фахівцям вдалося написати найбільш розслаблюючу композицію в історії цивілізації, пише nature.health-ua.org.

8-хвилинний трек був складений групою з Манчестера «Союз Марконі» (Marconi Union) у співпраці з фахівцями з Британської академії звукової терапії (British Academy of Sound Therapy). Він і був визнаний найбільш розслаблюючою музичною композицією, коли-небудь відомою людству.

Трек крім мелодії доповнено відео, який посилює релаксуючий ефект музики і дає можливість сповільнити серцевий ритм, безпрецедентними темпами знижує артеріальний тиск і зменшує рівень кортизолу - гормону стресу. У кліпі з безпілотника були зняті візерунки води, які допомагають стимулювати ментальну активність.

Дослідження, проведене експертами з Mindlab Institution, довело, що цей трек може бути прекрасним способом релаксації в різних ситуаціях.

Результати дослідження показали, що споглядання кліпу дає глядачеві ефект невагомості і розслабляє на 11% ефективніше, ніж відомі раніше заспокійливі композиції авторства Моцарта, Enya і Coldplay. Також новий трек знижує тривожність на 65%, хоча учасникам давали складні стресуючі головоломки.