Учені встановили частоту занять спортом, щоб зберегти серце "молодим"

Занять спортом два-три рази на тиждень недостатньо для того, щоб зберігати здоров'я артерій, вважають вчені.

Незважаючи на те, що будь-яка фізична активність зменшує ризик серцевих захворювань, по-справжньому ефективно боротися зі старінням артерій та серця можна лише займаючись спортом чотири-п'ять разів на тиждень.

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в медичному журналі The Journal of Physiology, які спостерігали за групою зі ста літніх людей, передає Бі-бі-сі.

Всім людям, які брали участь в експерименті, було понад 60 років. Кожен з них займався спортом більше 25 років, але з різною частотою.

Учасників розділили на чотири групи, ранжуючи їх від "новачків", які займаються менше двох разів на тиждень, до "професійних спортсменів", які займаються спортом по шість-сім разів на тиждень й беруть участь у змаганнях.

Метою вчених було встановити, у який з цих груп найздоровіші артерії, і, відповідно, який рівень фізичної активності необхідний, щоб ефективно боротися з артеріальною жорсткістю і старінням судин.

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При цьому фактори, пов'язані зі способом життя учасників, наприклад, куріння чи вживання алкоголю, у дослідженні не враховувалися.

З віком стінки артерій у більшості людей стають більш жорсткими і втрачають еластичність. Артеріальна жорсткість вважається одним з важливих факторів ризику серцевих захворювань.

У людей, що займалися по два-три рази в тиждень, були здоровими середні артерії, якими кров надходить в ділянку шиї та голови. Однак більші судини, якими кров доходить в ділянку грудей, у цієї групи були жорсткими.

Однак у групи людей, які займалися по чотири-п'ять разів на тиждень, і великі, й середні артерії були здоровими та еластичними.

"Це дуже цікава робота, тому що вона дозволить нам розробити комплекси вправ, які допоможуть зберігати серце "молодим", й навіть повертати молодість серцям й артеріям літніх людей", - говорить доктор Бенджамін Лівайн з Інституту спортивної та екологічної медицини.

Як говорить Лівайн, "повернути процес старіння серця назад" стає пізно після 70 років. У цьому віці змінити структуру артерій вже дуже складно, навіть якщо займатися спортом кожного дня протягом року.

Раніше вчені з Університету Мічигану узагальнили отримані в 23 дослідженнях дані про стан здоров'я понад 1000 людей і дійшли висновку про однозначний зв'язок фізичної активності і відчуття щастя.