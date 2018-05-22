Землю накриють потужні магнітні бурі: як полегшити їхній вплив на організм

У перший місяць літа планету накриють потужні магнітні бурі - їхній пік припаде на 1 і 2 червня.

На Землю насуваються магнітні бурі, їхній вплив жителі планети можуть відчувати 1 і 2 червня.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Так, слабка магнітна буря досягне Землі 1 червня. А підніметься вона до рівня G2 наступного дня, 2-го числа.

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Протягом трьох днів - 3, 4 і 5-го червня - будуть відчутні магнітні коливання.

У ці дні потрібно бути максимально уважними до свого здоров'я, адже магнітне поле впливає на швидкість реакції та позначається на роботі серцево-судинної системи. Людина може відчувати мігрені, слабкість і болі у серці.

Щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень й раніше лягати спати.

Як повідомляв УНІАН, на Землі очікуються середні магнітні бурі з 20 по 25 травня. 28-31-го числа прогнозуються слабкі.