Учені пояснили, чому необхідно з'їдати хоча б одне яйце в день

Вчені вважають, що яйця в денному раціоні людини - запорука здоров'я.

Вживання в їжу хоча б одного яйця в день знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Такого висновку дійшли британські вчені на підставі результатів дослідження, проведеного в Китаї, в якому взяли участь близько півмільйона осіб. Результати дослідження опубліковані в журналі Heart, передає Би-би-си.

Так, у статті вчених простежуються всі етапи вивчення впливу яєць на здоров'я людини (і про вплив яєць на рівень холестерину).

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Багато лікарів зараз вважають, що присутність яєць у щоденному раціоні - це частина дієти здоров'я. І пояснюють це тим, що яйця - один з найбільш насичених за змістом корисними речовинами продуктів харчування. У яйцях міститься багато білка, вітаміни A, D, B і B12, а також лютеїн і зеаксантин, що сприяють зміцненню зору.

У світлі нових досліджень про вплив яєць на рівень холестерину Британський фонд здоров'я серця відмовився від власної рекомендації 2007 року про вживання в їжу не більше 3 яєць у тиждень.

Зазначається, що на рівень холестерину впливають насичені жири, а не самі яйця, тому важливо, як ви яйця готуєте. Дієтологи не рекомендують їх смажити - через збільшення жирності продукту.

При цьому важливо нагадати, що зберігати яйця треба в холодильнику в окремій коробці або контейнері до 28 днів з дня збору.

Раніше медики дали рекомендації,скільки можна їсти яєць, щоб не нашкодити здоров'ю. Вчені розділили учасників дослідження на дві групи. Добровольцям з першої групи потрібно було їсти 12 яєць на тиждень, а учасникам з другої - не більше 2. Через три місяці дослідники встановили, що проблем із серцево-судинною системою у людей з обох груп не з'явилося.