Зафіксовано смертельно небезпечну для людства інфекцію

Від вкрай небезпечного вірусу Ніпах, який надзвичайно турбує ВООЗ, немає вакцин, 70% хворих помирають.

Влада Індії заявила, що в штаті Керала на південному заході країни дев'ятеро людей загинули, заразившись вірусом Ніпах.

Аналізи підтвердили Ніпах у трьох загиблих, інші шість зразків поки перевіряють. Ще 25 осіб госпіталізовано із симптомами цієї інфекції в індійському місті Кожикоде, передає Бі-бі-сі.

Вірус Нипах (NIV) очолює список з 10 найбільш небезпечних інфекційних захворювань, спалахи яких Всесвітня організація охорони здоров'я вважає найбільш вірогідними.

Міністр здоров'я штату Керала Раджив Седанандан розповів, що медсестра, яка доглядала за пацієнтами, теж померла.

Читайте такожУ Конго зафіксовано першу смерть через інфікування вірусом Ебола

"Ми відправили зразки крові й рідин ймовірних жертв вірусу до Національного інституту вірусології у Пуні. Поки у нас є підтвердження, що Ніпах викликав три смерті, - пояснив він. - Ми намагаємося не дозволити хвороби поширитися, оскільки її лікування зведено лише до підтримувальної терапії".

Природні переносники вірусу - летючі лисиці, близькі родичі кажанів, що харчуються фруктами. Чиновники повідомляли, що в будинках загиблих від інфекції знаходили манго, надкушені летючими лисицями.

Ніпах - недавно виявлена інфекція, яка передається людині від тварин. Переносники вірусу - криланові. Це ссавці, яких називають летючими лисицями.

Вперше інфекція була зареєстрована в 1999 році, тоді заразилися фермери в Малайзії та Сінгапурі, які розводили свиней. Тоді повідомлялося про 300 хворих, понад 100 людей загинули. Щоб зупинити епідемію, довелося приспати більше мільйона свиней. Це сильно вдарило по економіці Малайзії.

Симптоми хвороби - жар, головний біль, сонливість, проблеми з дихальними шляхами, дезорієнтація. Через добу або дві хворий впадає в кому.

Раніше вчені попереджали, що нечутливий до лікування грибок може незабаром призвести до епідемії, здатної знищити людей, тварин і рослини.