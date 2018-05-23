Учені пояснили, чому не можна збивати температуру без необхідності

При цьому невеликі коливання температури протягом дня, що представляють собою безперервний процес, мають не дуже великий вплив на імунітет, оскільки підпорядковуються 24-годинному циклу.

Вчені з університету Уоріка та Манчестера з'ясували, що в організмі людини функціонує "клітинний годинник", який активує роботу імунної системи, а підвищена температура тіла прискорює дію цього годинника.

Задіявши математичне моделювання клітин, британські дослідники зазначили, що білки Neclear Factor kappa B включаються в роботу, коли у людини піднімається температура (нехай навіть незначно), повідомляє Medikforum.

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За словами вчених, ці білки починають переміщатися в ядро клітини і назад, що в свою чергу призводить до підвищення активності з боку імунної системи. Порушення в процесі включення білків може сприяти захворюваності.

"При температурі тіла 34 градуси годинник NF-кВ сповільнюється. При більш високих температурах, ніж нормальна температура тіла, годинник NF-кВ прискорюється. Коли NF-кВ-білок неконтрольований, то може виникнути хвороба Крона, псоріаз та ревматоїдний артрит", - повідомили автори роботи.

Крім того, констатували наукові фахівці, механізм активності білка NF-кВ сповільнюється під час сну (температура тіла людини в цей час також дещо знижується). З цієї причини, вважають дослідники, стрес і необхідність працювати ночами легко стають чинниками запальних захворювань у людей – запрограмований на природний відпочинок організм не налаштований на включення біологічних механізмів, пов'язаних з білковою надактивністю.

Таким чином, відкриття вчених підтверджує поширену думку про те, що підвищену температуру до певного моменту збивати не можна: прийом препаратів при 37,5°, наприклад, тільки порушує біологічні процеси опірності організму.