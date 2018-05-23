Учені назвали терміни тотального ожиріння людства

Вчені пообіцяли людству глобальне ожиріння до 2045 року.

Міжнародна група вчених попередила, що до 2045 року від ожиріння страждатиме 22% населення планети.

А кожна восьма людина буде хвора на цукровий діабет другого типу. Такі результати досліджень вчені представили на Європейському конгресі з ожиріння у Відні, передає EurekAlert.

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Так, населення країн світу протягом декількох років розподіляється за віковими групами і категоріями, що характеризує індекс маси тіла. Вчені з'ясували, як з плином часу може змінитися частка людей у кожній з категорій.

Також був розрахований ризик захворювання на цукровий діабет у відповідності з даними про генетичної схильності до цього захворювання, способу життя і харчування.

За розрахунками вчених, що з 2017 року частка тих, хто страждає від ожиріння, може зрости з 14 до 22% до 2045 року. При цьому діабет за цей час почне хворіти на 11,7% більше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що британські та європейські медики надали нові свідчення того, що розвиток ожиріння помітно підвищує ймовірність розвитку одразу дев'яти форм раку.