Більш тривалий сон у вихідні зменшує ймовірність передчасної смерті - вчені

Імовірність ранньої смерті не зростала, якщо ті, хто по буднях спав менше п'яти годин, відсипався у вихідні.

Європейські вчені вивчили, як пов'язані тривалість сну у робочі та вихідні дні із ризиком смерті від різних причин.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Sleep Research, передає N+1.

Вчені під керівництвом Ріно Беллокко (Rino Belocco) з Міланського університету Бікокка вирішили врахувати кількість сну в різні дні тижня. Для цього вони попросили 38015 шведів заповнити анкету, яка складалася з 36 питань, що стосуються розпорядку дня та їх способу життя.

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Вивчивши дані людей молодше 65 років, вчені прийшли до висновку: люди, які сім днів на тиждень спали менше п'яти годин, збільшують ймовірність передчасної смерті на 65% порівняно з тими, хто спить 6-7 годин на добу. При цьому ймовірність ранньої смерті не збільшувалася, якщо ті, хто по буднях спав менше п'яти годин, відсипався у вихідні та проводив у ліжку більше восьми годин. Різниця в тривалості сну не впливає на тривалість життя людей старше 65 років.

На підставі отриманих даних учені роблять висновок, що більш тривалий сон у вихідні може компенсувати його нестачу протягом тижня. На користь цього свідчать як дані про однаковий ризик смерті серед тих, хто спить нормально і тих, хто протягом тижня спить мало, а по вихідних - відсипається, так і те, що нетривалий сон у вихідні дні підвищує ризик смерті. Дослідники також відзначають, що такий взаємозв'язок далі потрібно перевірити в довгостроковому дослідженні.

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