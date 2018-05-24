Названо головну причину епідемії раку

На думку американських вчених, людина вплинула на захворюваність на рак і серед тварин, однак ступінь цього впливу все ж поки вивчено мало.

Людська діяльність є головною причиною поширення онкологічних захворювань серед людей та тварин, що мешкають у природному середовищі.

Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Арізона. Про це йдеться в статті журналу Nature Ecology & Evolution, передає Phys.org.

"Досі зовсім ігнорувалася тема поширення онкологічних захворювань у дикій природі. А їхня причина - також людина. Тварини стикаються з усіма породженими Homo Sapiens видами забруднень", - розповів один з авторів статті.

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Дослідники наголосили, що розвитку злоякісних пухлин сприяють: хімічне забруднення атмосфери та гідросфери, накопичення пластику й використання пестицидів.

Крім того, проблеми зі здоров'ям викликає світлове забруднення, яке збиває добові ритми та викликає гормональні зміни, що може збільшити ризик захворювання на рак.

"Найсумніше у тому, що ми знаємо, що треба робити, але не робимо. Ми не повинні руйнувати середовище проживання диких тварин, годувати їх людською їжею і забруднювати біосферу Землі", - наголосив один з біологів.

За словами авторів статті, Homo sapiens можна визначити як онкогенний вигляд, хоча поки невідомо, наскільки сильно розвиток сучасної цивілізації обумовлює розвиток і поширення ракових пухлин у диких видів.

Раніше вчені заявили, що вже через 10 років організм людини може стати невразливим до практично всіх відомих вірусів, а також онкологічних захворювань.