Шашлик назвали джерелом канцерогенів, які проникають у шкіру

Вчені оцінили небезпеку летких канцерогенних сполук, що виникають при смаженні м'яса на вугіллі. З'ясувалося, що значна частина цих речовин потрапляє в організм через шкіру.

Китайські вчені дослідили, як дим від смаження м'яса на відкритому вогні впливає на організм людини.

З'ясувалося, що основний удар шкідливих продуктів горіння припадає не на дихальні шляхи, як очікувалося, а на шкіру. Великої небезпеки для здоров'я ці речовини не несуть, але вони можуть стати додатковим фактором ризику для тих, хто часто готує так м'ясо. Робота опублікована в журналі Environmental Science & Technology, передає Naked Science.

При смаженні барбекю або шашлику виділяються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ) — сполуки, що утворюються при горінні органічної сировини. Багато ПАУ підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань у тих, хто часто зазнає їхнього впливу, наприклад, у пожежників.

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У новому дослідженні взяли участь 20 чоловіків віком від 22 до 25 років. Вчені запросили їх на барбекю просто неба, експеримент тривав 2,5 години. Перед початком усі волонтери здали на аналіз по три зразки сечі, зібраних з інтервалом у кілька годин. Учасників розділили на три групи. Добровольці разом готували м'ясо на вогні, але тільки одній групі дозволили їсти його — так вчені з'ясовували, як впливають на організм ПАУ, що надходять з їжею. Друга група перебувала біля вогню без будь-яких засобів захисту від диму, а люди з третьої групи носили респіратори, тому впливу диму зазнавала лише їхня шкіра. Після експерименту чоловіки ще раз здали сечу на аналіз.

Вчені проаналізували кількість продуктів розпаду ПАУ у зразках сечі, а також вивчили проби повітря, зібрані під час експерименту. Як і очікувалося, найбільшу кількість ПАУ отримали ті, хто їв смажене м'ясо. Проте другим за ступенем небезпеки джерелом канцерогенів виявився вплив на шкіру, а не вдихання диму.

Знизити ефект шкідливих речовин допомагає одяг з довгими рукавами, проте вчені з'ясували: тканина дійсно захищає шкіру, але недовго. Коли матерія просочується димом, шкіра отримує більше канцерогенів. Щоб знизити ризик для здоров'я, вчені рекомендують змінювати одяг одразу ж після готування.

Раніше вчені заявили, що людська діяльність є головною причиною поширення онкологічних захворювань серед людей і тварин, що мешкають у природному середовищі.