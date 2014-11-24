У Єгипті від вірусу "свинячого грипу" померла жінка

Новий випадок загибелі людини від вірусу "свинячого грипу А/H1N1/ зафіксовано в Єгипті.

Як передає ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, 31-річна вагітна жінка померла у Даманхур в провінції Бухейра на північ від Каїра.

З грудня минулого року по лютий нинішнього в країні від А/H1N1/ померли 63 людини. Всього було зареєстровано понад 340 випадків зараження. Основна географія враження хворобою включала в себе північні провінції - Кальюбію, Шаркію і Дакахлію, а також Александрію.

Після лютневого спалаху рівень захворюваності пішов на спад, повідомлень про нові випадки зараження не надходило. Більш того, всю увагу лікарів і інфекціоністів було зосереджено на Саудівську Аравію, де в цей момент сталася епідемія коронавірусної інфекції (Middle East respiratory syndrome coronavirus /MERS-CoV).

Як зазначають фахівці, за останні три роки, коли Єгипет пережив спалах захворювання, "вірус "свинячого грипу" сильно мутував і видозмінився". І якщо раніше він вражав, в основному, населення у віці від 25 до 40 років, то зараз найбільш уразливі до нього літні люди, а також громадяни з ослабленим імунітетом, у яких ризик заразитися значно зростає.

Раніше в цьому місяці повідомлялося також про смерті в Єгипті двох молодих жінок від вірусу "пташиного грипу" A/H5N1/. Причому обидві вони контактували з живою домашньою птицею. Ще один випадок смерті був відзначений на початку року. Всього в країні за поточний було зафіксовано сім випадків зараження інфекцією.