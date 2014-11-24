Сонцезахисні креми заважають чоловікам ставати батьками

Сонцезахисний крем захищає від сонячних опіків. Але одночасно з цим він може скоротити шанси на народження дитини. Вчені з'ясували, що такий крем негативно впливає на фертильність чоловіка, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Виявляється, компоненти крему здатні проникати всередину, втручаючись в роботу гормональної системи.

Зокрема, небезпечні сполуки BP-2 або 4OH-BP. Вони зменшують фертильність на 30%. Правда, фахівці не впевнені, чи сполуки знижують якість сперми, чи діють іншим чином. Поки що ясно одне: УФ-фільтри на базі бензофенону використовуються не тільки в кремах, але також в шампунях і інших косметичних засобах. Цікаво і те, що вони шкодять тільки чоловічій фертильності.

Взагалі багато сполук, що містяться у предметах побуту, здатні знизити шанси на батьківство. Наприклад, небезпечні фталати, які можна знайти в пластиці. Небезпечний і бісфенол-А (головне джерело - пластикові пляшки). Що стосується УФ-фільтрів, то їх концентрацію оцінювали в сечі. Також враховувалося, скільки часу у людей йшло на зачаття дитини (пари з явними проблемами до дослідження не допускалися). На щастя, з'ясувалося, що не всі УФ-фільтри небезпечні. У будь-якому випадку, фахівці радять з обережністю ставитися до сонцезахисних кремів або змивати їх відразу після перебування на сонці.