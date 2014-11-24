Струнка фігура - ще не ознака здоров'я

Поряд із зростанням числа випадків виснаження при ожирінні, коли організм відчуває нестачу поживних речовин, дієтологи відзначають і іншу тенденцію - ознаки ожиріння і діабету у людей з досить стрункою фігурою, пише orthodox.od.ua.

За словами фахівців, худі люди не обов'язково здорові, і 1 з 4 худих людей має переддіабет і метаболічне ожиріння. Метаболічне ожиріння при нормальній вазі використовується для опису людини, вага якої знаходиться в ідеальному діапазоні, але при цьому вона має більше жиру, ніж м'язової маси. Ці люди є худими, але не перебувають у хорошій формі і мають шкідливі звички. При нормальній вазі у людини відзначається велика кількість жирової тканини, жирові відкладення навколо внутрішніх органів і холестеринові бляшки в судинах. Люди з метаболічним ожирінням часто не дотримуються збалансованого харчування, вважаючи, що їм не треба турбуватися про фігуру, і рідко займаються фізичною активністю, через що у них спостерігається відсутність м'язової маси. Все це, в остаточному підсумку, підвищує ризик розвитку резистентності до інсуліну, діабету і серцево-судинних захворювань.

Таким чином, здоров'я зовсім не визначається зовнішнім виглядом людини, підсумовують експерти.