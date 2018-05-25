Учені випробували на мишах засіб проти "безсмертних" ракових клітин

У дослідженні були використані миші, хворі на тричі негативний рак молочної залози.

Учені Інституту біомедичних досліджень у Барселоні з'ясували, що клітини раку молочної залози здатні нескінченно ділитися через активність білка p38.

Цей білок сприяє відновленню ДНК, йдеться у прес-релізі на EurekAlert!.

Існує три типи раку молочної залози: естроген-рецептор-позитивний (ER-позитивний), HER2 - позитивний та тричі негативний рак - найбільш важкий для лікування.

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У дослідженні саме були використані миші з тричі негативним раком молочної залози. Під час дослідження вчені блокували активність р38 за допомогою специфічних інгібіторів у поєднанні з класичними препаратами, що застосовуються для хіміотерапії, - паклітакселом і доцетакселом.

Як і очікувалося, ДНК оброблених злоякісних клітин стала більш нестабільною, тобто в ній частіше з'являлися пошкодження та відбувалися хромосомні перебудови. Отже, багато з цих клітин загинули, а пухлинна маса значно зменшилася", - йдеться в дослідженні.

Як раніше заявляли вчені, людська діяльність є головною причиною поширення онкологічних захворювань серед людей і тварин, що мешкають у природному середовищі.