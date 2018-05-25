Оце так несподіванка: учені розповіли про користь зайвої ваги

Ожиріння пов'язане з хронічною стимуляцією імунної системи, що також може бути корисно при гострих захворюваннях.

У пацієнтів із зайвою вагою, що потрапили до лікарні з інфекційним захворюванням, удвічі більше шансів вижити, ніж у людей нормальної комплекції.

Такого висновку дійшли датські вчені, пише The Independent. Дослідники базувалися на даних понад 35 тис. пацієнтів, госпіталізованих для термінової медичної процедури з 2011 по 2015 рік.

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Вони розглянули випадки смерті протягом 90 днів після виписки й зробили висновок, що у повних пацієнтів шанси померти на 40% нижчі, ніж у пацієнтів з нормальною вагою. А у тих, хто страждає від ожиріння, цифра досягла 50%.

Ця тенденція зберігалася і при різних супутніх чинників, таких, як паління, нещодавні зміни ваги або наявність інших хвороб.

Учені пояснили можливі причини таких результатів: у людей із зайвою вагою є великі запаси енергії, які можуть бути корисні при загостреннях. Також ожиріння пов'язане з хронічною стимуляцією імунної системи, що також може сприяти швидкому відновленню організму.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна група вчених попередила, що до 2045 року від ожиріння страждатиме 22% населення планети.