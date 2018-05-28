Як працює людський мозок: спростовано популярний міф (відео)

Існує поширена думка про те, що мозок використовує лише 10% своєї потужності, проте це - лише приємна легенда, запевняють у МОЗ.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міф про те, що людський мозок працює не на всі 100%.

За її словами, це лише легенда, на якій довгий час наживалися шарлатани, що обіцяли "увімкнути" його на всю потужність та збільшити продуктивність, задіявши пасивні ділянки мозку.

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"Використовуючи МРТ-діагностику, науковцям вдалося наочно продемонструвати, як різні ділянки мозку реагують у відповідь на різні подразники, чітко доводячи, що людина використовує свій мозок на 100%. Тому наш мозок працює справно, більш того, фіксування цих активних 10% пов'язане з його унікальною здатністю зберігати енергію та керувати завданнями", - йдеться у повідомленні в.о. глави МОЗ.

Супрун розповіла, що найкращий шлях допомогти мозку працювати краще - це вести здоровий спосіб життя.

"Коли організм отримує достатньо поживних речовин, фізичної активності та відпочинку, тоді і мозок працює на повну потужність", - додала в.о. міністра охорони здоров'я.

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Раніше вчені з Каліфорнійського університету з'ясували, що серйозні негативні, стресові події, такі як розлучення або смерть члена сім'ї, негативно впливають на мозок, провокуючи його прискорене старіння.