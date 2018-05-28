Виявлено нову причину смертельної небезпеки алкоголю

Споживання алкоголю на тлі генетичної схильності може легко призвести до серцевої недостатності, зазначають учені.

Вживання навіть невеликої кількості алкоголю може стати причиною прискореного розвитку серцевої недостатності, якщо у людини є мутації в гені тітину, відповідального за скорочення поперечно-смугастих м'язів.

Про це йдеться в дослідженні фахівців Лондонського інституту медичних наук MRC та їхніх колег з Імперського коледжу Лондона і Королівської лікарні Бромптона, повідомляє MedicalXpress.

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Вчені проаналізували стан здоров'я 141 пацієнта з алкогольною кардіоміопатією (АКМ), яка розвивається, наприклад, при вживанні семи пляшок вина в тиждень протягом п'яти років.

Виявилося, що 13,5% людей мали дефектний ген тітину, і ця частка набагато вища, ніж серед усього населення в цілому.

"Справа в тому, що алкоголь і генетика взаємодіють. Тобто споживання алкоголю на тлі генетичної схильності може легко призвести до серцевої недостатності", - попередив автор дослідження доктор Джеймс Уор.

Він додав, що родичам пацієнтів з АКМ рекомендується проходити генетичні тести - завжди є ймовірність, що вони несвідомо є носіями дефектного гена.

Раніше вчені визнали алкоголь та куріння основними причинами хвороб і передчасної смерті.