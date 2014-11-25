Вірус лихоманки Ебола дістався Італії

Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на телеканал Rai News 24, це перший випадок зараження громадянина Італії лихоманкою Ебола.

Лікар буде поміщений в Національний інститут інфекційних захворювань "Лаццаро Спалланцані" в Римі.

Читайте такожУкраїнські військові в Ліберії вживають заходів, щоб не захворіти Еболо

Як повідомила міністр охорони здоров'я Італії Беатріче Леренцин, хворий медик почувається нормально, минулої ночі у нього не було високої температури та інших виражених симптомів хвороби.

Число жертв лихоманки Ебола, за даними ВООЗ на 18 листопада склало 5459 осіб, всього зафіксовано 15 тисяч 351 випадок зараження. Зокрема, в Сьєрра-Леоне зафіксовані 533 нових випадків зараження.