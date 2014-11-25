Ізраїльські вчені навчилися діагностувати приховані черепно-мозкові травми

В останньому випуску американського наукового журналу JAMA Neurology були опубліковані результати роботи вчених з університету імені Бен-Гуріона, які вперше знайшли спосіб діагностики пошкоджень мозку в результаті "невиявлених" струсів для визначення періоду, коли футболіст може повернутися до тренувань.

За допомогою магнітно-резонансної томографії дослідники вперше виявили, що "невраховані" травми професійних футболістів і слабкі струсу мозку завдають значної шкоди гематоенцефалічному бар'єру - захисній оболонці мозку, що перешкоджає проникненню небезпечних речовин.

Як зазначає доктор Алон Фрідман, працівник центру досліджень мозку при університеті імені Бен-Гуріона, для професійних спортсменів, у тому числі футболістів, питання про довгострокові психоневрологічних наслідки повторних травм завжди залишається актуальним. Досі діагностика легких пошкоджень головного мозку у ранні строки після травми залишалася недоступною.

З допомогою різних методів томографії вчені згенерували докладні карти мозку 16 футболістів-професіоналів і 13 легкоатлетів, і виявили, що ділянки мозку з аномально функціонуючими судинами і "дірявою" гематоенцефалінчніим бар'єром набагато частіше зустрічаються у футболістів.

Алон Фрідман зазначив, що зазвичай гравці повертаються в спорт задовго до повного відновлення мозку, а повторні травми впливають на кожного гравця по-різному, тому для прийняття рішення про повернення футболіста в гру необхідна індивідуальна діагностика.

Вчені вважають, що розроблений ними метод допоможе своєчасно діагностувати приховані пошкодження головного мозку і уникнути ускладнень при повторних травмах.

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