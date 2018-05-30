Рогівку вперше надрукували на 3D-принтері

Учені стверджують, що можуть надрукувати індивідуальні рогівки для кожної людини зі стромальних клітин.

Біоінженери впритул наблизилися до друку людських органів. У січні вчені з Великобританії створили методику 3D-друку тканин людського організму.

Вони вперше надрукували м'які тканини за допомогою "швидкого заморожування". Зараз дослідники з Ньюкаслського університету (Великобританія) створили рогівку на основі стовбурових клітин, передає Naked Science.

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Ученим нарешті вдалося сформувати відповідне біочорнило. Суміш містить клітини строми рогівки живого донора, альгінати (полісахариди) і колаген — білок, що становить основу сполучної тканини організму. На основі цієї речовини звичайний 3D-принтер сформував здорову рогівку за десять хвилин.

Професор Че Коннон (Che Connon) пояснив, як команда досягла результату: "Наш унікальний гель — це комбінація з альгінату і колагену: вони підтримують життя в стовбурових клітинах під час виробництва матеріалу. Сам матеріал при цьому досить жорсткий, щоб утримувати задану форму, і досить м'який, щоб безперешкодно вийти з принтера. Цей результат ґрунтується на нашій попередній роботі, в якій ми кілька тижнів зберігали клітини живими при кімнатній температурі всередині аналогічного гелю".

Розміри рогівки підлаштовувалися під показники конкретного донора. Фахівці запевняють, що точно так само можуть змоделювати рогівку будь-якої людини. Винахід має пройти низку випробувань протягом кількох років — і тільки тоді він надійде в лікарні для трансплантації.

Раніше дослідній групі з Лікарні Морристона за допомогою тривимірного друку вдалося створити хрящову тканину, придатну для пересадки.