У Китаї чоловіку вирізали 15-кілограмову пухлину, з якою він прожив майже 50 років (фото)
16:12, 30 травня 2018Зарубіжні новини
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Пухлина з'явилася в чоловіка 47 років тому і спочатку була розміром з яйце.
У Китаї чоловіку вирізали 15-кілограмову пухлину / фото Asia Wire
У Китаї хірурги провели 10-годинну операцію з видалення 15-кілограмової пухлини у 64-річного чоловіка.
Китаєць Чжао Синфу майже 50 років ігнорував утворення, повідомляє Daily Mail. Пухлина з'явилася в чоловіка у віці 17 років і спочатку була розміром з яйце.
Китаєць прожив з пухлиною майже 50 років / фото Asia Wire
Після того, як пухлина стала настільки важкою, що заважала Синфу ходити, його син звернувся до лікарів.
Хоч китаець і почуває себе легше після операції, він жартує: "Я ще не звик, що воно не там".
Після операції чоловік жартує, що почуваеться незвично без 15-кілограмової пухлини / фото Asia Wire
Як повідомляв УНІАН, у лютому індійські лікарі успішно видалили найбільшу в світі пухлину мозку.
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