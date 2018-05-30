У Китаї чоловіку вирізали 15-кілограмову пухлину, з якою він прожив майже 50 років (фото)

16:12, 30 травня 2018
Зарубіжні новини
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У Китаї чоловіку вирізали 15-кілограмову пухлину / фото Asia Wire

Китаєць Чжао Синфу майже 50 років ігнорував утворення, повідомляє Daily Mail.  Пухлина з'явилася в чоловіка у віці 17 років і спочатку була розміром з яйце.

Китаєць прожив з пухлиною майже 50 років / фото Asia Wire

Після того, як пухлина стала настільки важкою, що заважала Синфу ходити, його син звернувся до лікарів.

Хоч китаець і почуває себе легше після операції, він жартує: "Я ще не звик, що воно не там".

Після операції чоловік жартує, що почуваеться незвично без 15-кілограмової пухлини / фото Asia Wire

Як повідомляв УНІАН, у лютому індійські лікарі успішно видалили найбільшу в світі пухлину мозку.

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Теги: #Китай#операція