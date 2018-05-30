У Китаї чоловіку вирізали 15-кілограмову пухлину, з якою він прожив майже 50 років (фото)

Пухлина з'явилася в чоловіка 47 років тому і спочатку була розміром з яйце.

У Китаї хірурги провели 10-годинну операцію з видалення 15-кілограмової пухлини у 64-річного чоловіка.

Китаєць Чжао Синфу майже 50 років ігнорував утворення, повідомляє Daily Mail. Пухлина з'явилася в чоловіка у віці 17 років і спочатку була розміром з яйце.

Після того, як пухлина стала настільки важкою, що заважала Синфу ходити, його син звернувся до лікарів.

Хоч китаець і почуває себе легше після операції, він жартує: "Я ще не звик, що воно не там".

Як повідомляв УНІАН, у лютому індійські лікарі успішно видалили найбільшу в світі пухлину мозку.