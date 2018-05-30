Штучний інтелект перевершив людину в діагностиці раку

Програма на основі згорткових нейронних мереж змогла діагностувати злоякісні новоутворення на шкірі ефективніше, ніж група з 58 дерматологів зі всього світу.

Австралійські дослідники повідомили: алгоритм на основі згорткових нейронних мереж впорався з діагностикою меланоми краще, ніж більшість досвідчених дерматологів, які брали участь в експерименті.

Програма змогла безпомилково виявити меланому в 95% випадків, а люди — менше 90%. Дослідження опубліковане в журналі Annals of Oncology, передає Naked Science.

Основний спосіб діагностики меланоми — дерматоскопія, огляд темних утворень на шкірі за допомогою лупи. Відрізнити злоякісну пухлину від звичайної родимки (невуса) дозволяють характерні риси: асиметричність плями, неоднорідність кольору, нерівні краї. Алгоритм навчався розпізнавати пухлини, використовуючи базу даних зі ста тисяч фотографій різних утворень на шкірі — як злоякісних, так і не небезпечних для здоров'я.

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Потім програму протестували на іншій, незнайомій базі даних з 300 фотографій. Сто з них запропонували переглянути 58 практикуючим дерматологам із 17 країн. 29% лікарів тільки починали практику, вони працювали за фахом не більше двох років, 19% практикували від двох до п'яти років. 52% учасників експерименту мали понад п'ять років досвіду.

На першому етапі експерименту лікарі і програма виявляли меланому тільки на основі фотографій. Люди успішно діагностували рак у 86,6% випадків, штучний інтелект — у 95%. Нешкідливі родимки, які не потребують лікування, програма і люди виявляли однаково часто — приблизно в 71% випадків. На другому етапі, через чотири тижні, дерматологи отримали детальні дані про пацієнтів, у тому числі їхній вік, стать та ділянку тіла, де розташоване підозріле новоутворення. Після цього вони змогли розпізнати 88,9% випадків меланоми. Досвідчені лікарі справлялися з діагностикою краще, ніж початківці, проте в середньому гірше, ніж штучний інтелект.

Автори роботи наголошують: програми не замінять досвідчених лікарів, але можуть стати ефективним і точним інструментом діагностики злоякісних пухлин.

Меланома — широко поширене захворювання, в 2015 році нею страждали понад три мільйона людей по всьому світу.