Знайдено новий спосіб зупинити старіння

«Зморщуванню» ядерної мембрани можна запобігти за допомогою вірусів для доставки ламінів, яких не вистачає.

Утворення дефектів в ядерній мембрані клітин сприяє розвитку жирової хвороби печінки, діабету та інших вікових захворювань.

Про це йдеться в дослідженні вчених з школи медицини при Університеті Вірджинії, повідомляє MedicalXpress.

Ядро клітин містить ДНК, а його внутрішня мембрана покрита ядерною ламіною – фібрилярною стікою з білків ламінів. Ця структура контактує з хромосомами і ядерними РНК, беручи участь у регуляції активності генів і вимикаючи їх.

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Проте з віком виникає дефіцит ламінів, що призводить до утворення складок у внутрішній мембрані. Через це порушується зв'язок оболонки з ДНК та активізуються небажані гени.

Як результат - порушується правильне функціонування клітин, що призводить до розвитку жирової хвороби печінки та інших вікових захворювань.

«Коли ваша ядерна мембрана перестане функціонувати належним чином, вона може звільнити ДНК, яка повинна бути відключена. Так клітина печінки стане жировою. Згодом печінка стає схожою на швейцарський сир», - пояснив один з дослідників.

Вчені вважають, що «зморщуванню» ядерної мембрани можна запобігти за допомогою вірусів для доставки відсутніх ламінів.

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