Куріння кальяну провокує розвиток лейкозу - вчені

Такого висновку дійшли вчені з університету Сан-Дієго (США), повідомляє РІА Новости з посиланням на Medical News Today.

У дослідженні брали участь 208 осіб, з яких приблизно половина курили кальян в закритих приміщеннях, а інші - перебували з ними поруч, але не палили.

Після цього в учасників експерименту брали проби на рівень вмісту SPMA-кислоти (метаболіту бензолу). Результати тестів показали, що у тих, хто курив кальян, цей показник збільшився в 4,2 рази, у решти - в 2,6.

«Некурці, які спілкуються з курцями, також вдихають велику кількість токсичних речовин і канцерогенних викидів, генерованих тлінням деревного вугілля, тому куріння кальяну небезпечно навіть для тих, хто його безпосередньо не вживає», - стверджують вчені.

Бензол відноситься до першої, найнебезпечнішої групі токсичних елементів, найбільша концентрація якого досягається в тютюні і деревному вугіллі. Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) стверджує, що не існує безпечного рівня вживання цього токсину.