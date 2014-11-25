Збитки від ожиріння такі ж як через збройні конфлікти

Близько 30% населення Землі мають зайву вагу або страждають від ожиріння, говориться в доповіді, повідомляє Новое время.

Щорічно це захворювання завдає світовій економіці збитків у розмірі $2 трлн, що становить 2,8% глобального ВВП. Ця сума складається з коштів, що витрачаються на лікування та оплату лікарняних людей з ожирінням.

Експерти зазначають, що ця ситуація швидко погіршується. Якщо не будуть вжиті заходи, до 2013 року майже половина дорослого населення планети буде мати проблему зайвої ваги або ожиріння.

Причому вже зараз кількість людей з ожирінням у 2,5 разу перевищує кількість тих, хто недоїдає.