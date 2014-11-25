Чим корисний хліб з оливковою олією

Секрет простий: потрібно вмочати хліб у оливкову олію, пише The Daily Mail. Тести і аналізи сечі показали, що регулярне споживання олії поліпшує роботу хімічних сигналів, пов'язаних зі зниженим ризиком ішемічної хвороби серця.

Приблизно 4 чайні ложки олії (20 мл) на день - достатній обсяг для дорослої людини. І, якщо олія не подобається в якості заправки для салату, у неї можна просто вмочати хліб. Ефект оливкової олії вчені перевірили на 69 добровольцях, зазвичай не включали масло в раціон.

Людей розбили на дві групи і попросили включити в щоденний прийом їжі 20 мілілітрів олії з низькою або високою концентрацією фенольних сполук. Експеримент тривав шість тижнів. Вважається, що саме фенольні сполуки роблять оливкову олію такою корисною. Далі був проведений аналіз сечі. Експерти шукали певні пептиди, вироблені внаслідок розпаду білків. Дані пептиди вже пов'язували з хворобами серця. Це були біомаркери, які показували наявність хвороби до появи симптомів.

Саме за біомаркерами вдалося зрозуміти, що прийом оливкової олії знизив ризик ішемічної хвороби (показники "1" і вище - наявність хвороби, показники "-1" - здорові судини). Так, прийом олії з низькою концентрацією фенольних сполук давав зниження показників з -0,5 до -0,8. А у другій групі вони знизилися з -0,6 до -0,8. При цьому інші показники начебто рівня холестерину не змінювалися.

Крім фенольних сполук, позитивний ефект виробляють жирні кислоти омега-6. Дані кислоти блокують реакцію тіла на запалення при хронічних хворобах, артриті і серцевих недугах. Також омега-6 знижує тиск і покращує співвідношення корисних і шкідливих жирів в тілі.

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