По голосу жінки можна визначити її привабливість

Жінок з сексуальним голосом вирізняють такі риси обличчя, як високі вилиці, м'які лінії щелепи і повні губи. Їх обличчя, як правило, симетричні. Багато вчених вважають: симетрія обличчя - це ознака гарних генів, пише meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Дослідники з Університету Відня сфотографували 42 студенток і записали їхні голоси. Потім записи дали прослухати чоловікам. Виявилося, дівчата, голос яких подобався учасникам, часто були красивими. На думку вчених, приємний голос означає: у жінки добре синхронізовані голосові зв'язки, гортань і носові порожнини, що говорить про симетрію її обличчя.

Ще одне дослідження показало: молоді жінки з низьким, хрипким голосом рідше проходять фінальний етап співбесід. Виявляється, трохи скрипучий низький голос створює непривабливий жіночий образ. Це особливо актуально для жінок, які шукають роботу. Багато хто вважає, ніби хрипкий голос належить ненадійним людям.