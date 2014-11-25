Як подолати паніку і хвилювання

Відчувати хвилювання, паніку або занепокоєння властиво як чоловікам, так і жінкам. Тому побороти ці неприємні відчуття і емоції, які часто виникають в невідповідний момент, допоможуть ТОП-3 ефективних поради, повідомляє joinfo.ua.

Прискорене серцебиття виникає тоді, коли людина відчуває хвилювання або страх. У таких випадках наднирники починають виробляти норадреналін. Заспокоїтися допоможе періодичне напруження черевних м'язів.

Паніку необхідно присікати в корені. Для того, щоб подолати сильний і раптовий страх, необхідно повільно вдихнути, розслабивши руки. За час вдиху долічіть до трьох. Даний метод посприяє підняттю рівня ендорфінів (гормони, які відповідають за відчуття задоволення). Повторіть цю вправу кілька разів.

Часто буває так, що під час панічних атак волосся вздиблюється, а шкіра покривається так званими мурашками.

Однак впоратися з такими проявами неспокою і страху досить легко. "Гусяча шкіра" зникне, варто лише зробити ковток гарячого чаю, який розслабить фолікули. Волосся можна просто пригладити.