Проведено першу успішну внутрішньоутробну пересадку стовбурових клітин (фото, відео)

Якщо методика виявиться ефективною, дітей зможуть лікувати ще до народження.

У маленької Еліанни було дуже мало шансів вижити. Під час УЗД лікар, стурбований здоров'ям її матері Нішель Обар, виявив, що плід жінки страждав від розладу крові, відомого як альфа-таласемія. Зазвичай діти з цією хворобою народжуються мертвими або гинуть незабаром після народження.

Однак, попри все, зараз Еліанна живе вдома зі своїми батьками на Гаваях. Дівчинка стала першим пацієнтом у світі, на якому випробували внутрішньоутробну трансплантацію стовбурових клітин. Через чотири місяці після процедури Обар народила здорову на вигляд дівчинку, передає Naked Science.

Альфа-таласемія - генетичне захворювання, що не дозволяє крові виробляти досить гемоглобіну. Без нього червоні кров'яні тільця не можуть належним чином переносити кисень клітинам тіла. У плодів з альфа-таласемією можуть збільшуватися органи, проявлятися набряки, гостра анемія і безліч інших небезпечних для життя хвороб.

Традиційно ембріонам з цим захворюванням лікарі роблять внутрішньоутробне переливання крові, починаючи з другого триместру вагітності. Якщо терапія спрацьовує і дитина виживає, переливання тривають протягом усього життя. Є й альтернативне лікування - пересадка кісткового мозку (лікарі пересаджують стовбурові клітини з донорського кісткового мозку) у дитинстві. Це єдине, що може вилікувати альфа-таласемію, але така процедура дуже ризикована і до того ж вкрай складно підібрати відповідного донора.

У випадку Еліанни медики дитячої лікарні Беніофф при Університеті Каліфорнії в Сан-Франциско почали зі стандартного внутрішньоутробного переливання крові. Однак в одному з переливань було дещо ще: кров'яні стовбурові клітини, витягнуті з кісткового мозку матері.

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«Ми сподіваємося, що клітини досягнуть кісткового мозку і допоможуть у виробництві хороших червоних кров'яних тіл, які, в свою чергу, зможуть переносити кисень - і тим самим вилікують анемію у плода», - коментує лікарТіппі МакКензі, яка проводила пересадку, у відеоролику про процедуру.

За словами МакКензі, лікарі зможуть використовувати пересадку стовбурових клітин для лікування альфа-таласемії, але очікування пологів тільки підвищує ризик ускладнень.

«Якщо ви проводите пересадку стовбурових клітин після народження, доведеться давати дитині безліч токсичних препаратів, щоб створити місце в кістковому мозку. Це саме по собі може вилитися в хворобу, - пояснює лікар. – Оскільки плід більш сприйнятливий до клітин своєї матері, ніж вже народжена дитина, лікарі можуть провести пересадку, не турбуючись про те, що імунна система реципієнта відкине лікування».

Поки що лікування пересадкою стовбурових клітин підтверджує свою успішність. Еліанна народилася на 37-му тижні вагітності – лише на три тижні раніше від визначеного терміну - і важила трохи менше норми. Все вказує на те, що дівчинка здорова, однак робити остаточні висновки про ефективність методики рано.

Якщо лікування спрацювало, в майбутньому воно може вберегти безліч дітей від хронічної хвороби і навіть врятувати від смерті.

Раніше дослідження, проведене міжнародною групою медиків, показало, що пересадка стовбурових клітин пацієнта з розсіяним склерозом може зупинити розвиток хвороби і позбавити симптомів.