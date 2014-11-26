Шипшина знижує тиск і захищає від інсульту

Шведські вчені з'ясували нові властивості шипшини: щоденне вживання напоїв на основі екстракту шипшини скорочує ризик розвитку діабету другого типу і серцево-судинних захворювань, пише Країна здоров'я.

В ході дослідження, організованого Університетом Лунда у групи пацієнтів з ожирінням лікарі домоглися значного зниження кров'яного тиску. Всім товстунам протягом шести тижнів вони давали напої, виготовлені на основі екстракту шипшини. Потім ще за шість тижнів учасників експерименту поїли напоями з яблук і винограду. По закінченні кожного періоду лікарі вимірювали у них вагу тіла, кров'яний тиск, рівень жиру в крові, а також робили пробу на переносимість глюкози. У результаті виявився рекордсмен - шипшина і її властивості. Відвари з шипшини дозволили, в середньому, знизити кров'яний тиск на 3,4%. Але найбільший прогрес був досягнутий в питанні зниження рівня "поганого" холестерину, який впав на 6%.

Проведене ще в 2007 році дослідження показало, що у пацієнтів з болем у суглобах, які приймали капсули з шипшиною щодня, було зафіксовано зниження больових відчуттів на 40% і поліпшення рухливості на 25%.