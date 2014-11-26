Вегетаріанство може повернути розвиток діабету назад

Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, на думку фахівців, відмова від м'яса здатна знизити рівень цукру в крові. Таким чином, дієта є альтернативним методом лікування діабету 2 типу. Раніше проводилися дослідження і вони також показали, що відмова від тваринних жирів покращує чутливість до інсуліну. В рамках останнього спостереження було встановлено: рослинна їжа знижувала показники глікованого гемоглобіну, що говорить про концентрації цукру. У людей з діабетом, чим вищий цей показник, тим більший ризик розвитку неприємних відхилень, як от проблем з нервами, зором і серцем.

У свою чергу, вегетаріанська або веганська дієта знижувала глікований гемоглобін в середньому на 0,4 одиниці. Максимальне зниження - 0,7 одиниці. Цей ефект був порівнянний з прийомом протидіабетичних препаратів, інгібіторів альфа-глюкозидази. Крім контролю цукру, вегетаріанство може допомогти в контролі ваги, тиску і холестерину одночасно. Жоден препарат не в змозі дати такого.

В останньому дослідженні брали участь 255 осіб з діабетом 2 типу зі США, Бразилії та Чехії. Люди, що сиділи на нежирному вегетаріанському раціоні або на дієті, яка складалася з яєць і молочних продуктів, але без м'яса, могли похвалитися зниженням глікованого гемоглобіну. Частково це відбувалося через те, що клітковина, що міститься в овочах і фруктах, гальмувала всмоктування цукру в кров. До речі, експерти радять замінити м'ясо соєвим.