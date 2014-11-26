Інфікованого в Сьєрра-Леоне вірусом Ебола медика лікують експериментальними препаратами

"Медикамент антивірусної дії дозволений фармакологічним управлінням і міністерством охорони здоров'я Італії, але поки не пройшов реєстрацію", - сказали фахівці, повідомляє ТАСС.

За словами лікарів, стан пацієнта поки не критичний, температура тіла зберігається на рівні 39 градусів.

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Медик, перший італієць, якому діагностували БВВЕ, на світанку у вівторок був доставлений на батьківщину літаком. З військового аеропорту в Пратика-ді-Маре його спецтранспортом відвезли в столичну клініку інфекційних та вірусних захворювань "Спалланцані". До речі, що в ЗМІ не повідомляється ім'я хворого.

Зі свого боку, міністр охорони здоров'я Італії Беатріче Лоренцін запевнила в інтерв'ю газеті "Мессаджеро", що цей випадок не становить жодної небезпеки ні для населення, ні для медичного персоналу структури, в яку поміщено пацієнта. Вона оголосила, що у вівторок буде підписано угоду між її відомством і міністерствами оборони і внутрішніх справ про зміцнення санітарної програми з контролю за іммігрантами, що прибувають, особливо по морю.

Крім того, останні поправки до бюджету передбачають виділення додаткових 20 млн євро на боротьбу і запобігання поширенню захворювань, що викликаються смертоносними вірусами. "5 млн отримають прикордонні санітарні служби на посилення контролю на кордонах - в аеропортах і портах. Ще 15 млн передбачається виділити медичним установам, в тому числі, на будівництво окремого карантинного корпусу в "Спалланцані", - сказала міністр.