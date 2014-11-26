Побічні ефекти від вживання амоксициліну недооцінено

Автори зробили пошук публікацій без обмежень по даті і мові у декількох бібліографічних базах даних. Було виявлено 730 досліджень, рандомізованих, з групою лікування невідомої хворим, плацебо-контрольованих, в яких амоксицилін або комбінація амоксициліну та клавулонової кислоти застосовувалася б за будь-якого показанню і в будь-яких умовах.

З 730 публікацій за критеріями, сформульованими в роботі, для аналізу підходили 45. У 27 дослідженнях використовувався амоксицилін, 17 амоксицилін з клавулоновою кислотою і обидві лікарські форми в одній. Кількісна оцінка частоти небажаних явищ була можлива за даними 25 досліджень.

Мета-аналіз показав, що в 10% випадків при застосуванні амоксициліну розвивається діарея. Відношення шансів для розвитку діареї при лікуванні амоксициліном і клавулоновою кислотою порівняно з плацебо-контролем склало 3,30 (95% довірчий інтервал 2,23-4,87). Поширеність кандидозу була значно більше - відношення шансів виявилося рівним 7,77 (95% довірчий інтервал 2,23-27,11).

При цьому в наглядових дослідженнях найчастішим побічним ефектом є висип (в 5-8% випадків) і порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Автори відзначають, що кандидоз не вказаний як поширеного небажаного явища у деяких популярних клінічних посібниках.

Результати даної роботи свідчать, що в клінічних дослідженнях недостатньо висвітлено небажані явища. Причинами можуть бути недоліки моніторингу, втрачені дані і неточне визначення термінології при плануванні дослідження.

remedium.ru