Атеросклероз впливає на здоров'я мозку

Результати дослідження, проведеного в південно-західному медичному центрі Техаського університету, будуть представлені в ході річних зборів Радіологічного товариства Північної Америки.

«Добре відомо, що скупчення бляшок в артеріях - прогностичний фактор серцевого захворювання, а ось зв'язок між атеросклерозом та здоров'ям мозку вивчено недостатньо», - повідомив радіолог Крістофер Марулес. - Наші результати припускають, що атеросклероз впливає на здоров'я не тільки серця, а й мозку“.

Атеросклероз - стан, при якому жир, холестерин і інші речовини накопичуються в артеріях, формуючи субстанції під назвою бляшки, які, накопичуючись, перешкоджають току крові. Це може статися у будь-якій артерії організму, включаючи сонну артерію, яка постачає кров у мозок, коронарну артерію і аорту, за якою насичена киснем кров рухається від серця, черевної порожнини до іншим частинам тіла.

Встановити ризик когнітивного погіршення при атеросклерозі допоможе обстеження за допомогою томографії і рентгеноскопії.

med2.ru