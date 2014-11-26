Постійний стрес загрожує психічними захворюваннями

Відомо: хронічний стрес шкодить мозку. Зокрема, він може загострити вже наявні захворювання, погіршити пам'ять. А, згідно з останніми дослідженнями, хронічний стрес призводить до шизофренії і перманентних пошкоджень мозку, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Коментує керівник дослідження доктор Георг Джакель з клініки Рурського університету Бохума: "Ми перевірили різні типи фагоцитів і, зокрема, мікроглії. Дані фагоцити зазвичай допомагають відновити синапси (місця з'єднання) між нервовими клітинами мозку. Вони також стимулюють їх ріст".

Але активізація мікроглії внаслідок стресу призводить до запалення. І чим частіше це відбувається, тим більше часу клітини знаходяться в деструктивному режимі. При такому розкладі підвищується ризик психічних недуг на зразок шизофренії.

Ймовірно, наявність даної проблеми можна виявити ще на стадії ембріонального розвитку. Є підстави вважати, що контакт з вірусом грипу під час вагітності викликає імунну відповідь в плода (запалення). А це призводить до серйозних наслідків.