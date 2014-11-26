Список найбільш небезпечних для здоров'я продуктів
Обов'язково ознайомтеся з цим списком, щоб знати, як захистити себе
1. Глутамат натрію (Е621)
Ця добавка може викликати у людини певну залежність. Остерігайтеся продуктів, які містять цю добавку, пише v-shoke.com.
2. Транс-жири
Якщо Ви купуєте в магазині масло, жирність якого не досягає 72 % - знайте, це звичайний транс-жир.
3. Риба малого засолу в пластиковій упаковці
Нормальна малосольна риба зберігається дуже довго, але тільки в олії.
4. Арахіс
Куплений Вами у звичайному продуктовому кіоску арахіс - це генетично модифікований продукт. Виробники, коли вирощують його, імплантують в його структуру ген рослини петунії для того, щоб арахіс не з'їли комахи. Саме тому, арахіс завжди так гарно виглядає.
5. Крабові палички
Улюблений продукт багатьох теж генно-модифікований продукт. Звичайну сою змішують з есенцією краба і видають за натуральний продукт.
6. Солодкі газовані напої
Ці напої викликають постійну спрагу. Наявність величезної кількості цукру і різних хімічних замінників дуже погано впливають на наш організм.
7. Кетчуп, соус, майонез
Всі ці продукти наповнені добавками і канцерогенами. До складу кожного з них входить велика кількість стабілізаторів смаку та консервантів. Вони підвищують рівень холестерину в людському організмі.
8. Бульйонні кубики
Основний складник бульйонних кубиків - це сіль і глютамати. Ці сильні канцерогени надзвичайно згубно впливають на наше здоров'я.
9. Дитяче харчування
Відомі на весь світ компанії з виробництва дитячого харчування Nestle, Gerber, Semper, Kolinska, Valio, Frіesland Nutrition виявилися злісними порушниками, які використовують в продуктах для малюків - ГМО.
10. Сметана
Той продукт, який продається в супермаркеті в пластиковій скляночці і іменує себе «Сметана», не є, по суті нею. Цей продукт скоріше можна віднести до «продукту сметанного», який копіює справжню сметану за допомогою хімічних наповнювачів.