Список найбільш небезпечних для здоров'я продуктів

1. Глутамат натрію (Е621)

Ця добавка може викликати у людини певну залежність. Остерігайтеся продуктів, які містять цю добавку, пише v-shoke.com.

2. Транс-жири

Якщо Ви купуєте в магазині масло, жирність якого не досягає 72 % - знайте, це звичайний транс-жир.

3. Риба малого засолу в пластиковій упаковці

Нормальна малосольна риба зберігається дуже довго, але тільки в олії.

4. Арахіс

Куплений Вами у звичайному продуктовому кіоску арахіс - це генетично модифікований продукт. Виробники, коли вирощують його, імплантують в його структуру ген рослини петунії для того, щоб арахіс не з'їли комахи. Саме тому, арахіс завжди так гарно виглядає.

5. Крабові палички

Улюблений продукт багатьох теж генно-модифікований продукт. Звичайну сою змішують з есенцією краба і видають за натуральний продукт.

6. Солодкі газовані напої

Ці напої викликають постійну спрагу. Наявність величезної кількості цукру і різних хімічних замінників дуже погано впливають на наш організм.

7. Кетчуп, соус, майонез

Всі ці продукти наповнені добавками і канцерогенами. До складу кожного з них входить велика кількість стабілізаторів смаку та консервантів. Вони підвищують рівень холестерину в людському організмі.

8. Бульйонні кубики

Основний складник бульйонних кубиків - це сіль і глютамати. Ці сильні канцерогени надзвичайно згубно впливають на наше здоров'я.

9. Дитяче харчування

Відомі на весь світ компанії з виробництва дитячого харчування Nestle, Gerber, Semper, Kolinska, Valio, Frіesland Nutrition виявилися злісними порушниками, які використовують в продуктах для малюків - ГМО.

10. Сметана

Той продукт, який продається в супермаркеті в пластиковій скляночці і іменує себе «Сметана», не є, по суті нею. Цей продукт скоріше можна віднести до «продукту сметанного», який копіює справжню сметану за допомогою хімічних наповнювачів.