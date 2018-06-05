Ученим вдалося вилікувати рак грудей у термінальній стадії

Два роки тому лікарі сказали Джуді Перкінс з Флориди, що їй залишилося жити три місяці. Сьогодні в її організмі немає і сліду ракової пухлини.

Американським вченим за допомогою нової процедури вдалося врятувати жінку від раку грудей, що перейшов у термінальну стадію. У рамках нової терапії в кров жінки закачали 90 млрд імунних клітин.

Команда вчених з Національного університету США з дослідження раку каже, що лікування поки експериментальне, але в майбутньому може змінити те, як взагалі у світі лікують рак, передає ВВС.

У Джуді був рак грудей у термінальній стадії, який швидко поширювався - для лікування сандартними методами було занадто пізно.

У печінці Джуді були пухлини розміром з тенісний м'яч, у всьому її тілі були метастази.

"Через тиждень [після проходження терапії] я почала щось відчувати. Я відчувала, як пухлина в моїх грудях зменшується", - розповідає вона.

"Ще через тиждень або два вона зникла повністю".

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Джуді згадує, як їй вперше після процедури показали томографічний знімок: всі медичні працівники "ледь не стрибали від радості", розповідає вона.

Тоді їй вперше сказали, що її швидше вилікують.

Сьогодні Джуді проводить дні в далеких походах і катається на морському каяку. Нещодавно закінчила поїздку Флоридою.

Нову технологію називають "живим ліками". Препарат роблять з власних клітин пацієнта в одному з провідних світових центрів з вивчення раку.

"Ми говоримо про персоналізований вид лікування, який тільки можна уявити", - говорить голова відділу хірургії університету доктор Стівен Розенберг.

Технологія експериментальна, і перед тим, як почати застосовувати більш широко, потрібно велике тестування, але ось як вона працює: спочатку потрібно вивчити ворога.

Пухлину кожного пацієнта досліджують на генетичному рівні, щоб визначити ті мутації, завдяки яким можна зробити рак "видимим" для імунної системи людини.

У випадку Джуді в її пухлини були ідентифіковані 62 генетичні аномалії, чотири з яких вчені змогли використати, щоб атакувати пухлину.

Наступний етап - полювання. Імунна система пацієнта вже атакує рак, але програє. Тому лікарі аналізують лейкоцити в крові пацієнта і виділяють серед них ті, які здатні боротися з раком.

Потім в лабораторії у величезних кількостях створюються схожі білі клітини.

В організм 49-річної Джуді було закачано близько 90 мільярдів таких клітин.

"Мутації, які були причиною раку, виявляються його ахіллесовою п'ятою", - говорить доктор Розенберг.

Це результати лікування однієї пацієнтки, і щоб затвердити методику, необхідні подальші широкі дослідження.

Проблема використання імунотерапії для боротьби з раком в тому, що для деяких пацієнтів вона творить дива, а на інших не діє.

"Процедура на стадії експерименту, ми поки тільки вчимося робити це правильно, але потенційно в майбутньому її можна буде застосувати до будь-якого раку", - говорить доктор Розенберг.

"Потрібно провести велику роботу, але є потенціал для зсуву парадигми у лікуванні раку до розробки унікального препарату для кожного пацієнта - це дуже відрізняється від інших видів лікування", - додає він.

Доктор Саймон Вінсент, голова відділу наукових досліджень руху Breast Cancer Now, вважає, що дослідження американських вчених "відповідає світовим стандартам".

"Ми вважаємо, це видатний результат", - сказав учений в розмові з ВВС.

"Це перша можливість побачити, як така імунотерапія діє на найпоширеніший вид раку. Вона була випробувана на одному пацієнті", - говорить Вінсент.

Раніше вчені повідомили, що антибактеріальний агент триклозан, що міститься в таких засобах гігієни, як зубна паста і мило, здатний викликати рак товстої кишки і її запалення.