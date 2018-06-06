Учені визначили шість асоціацій, що викликають у людей огиду

Експерименти підтвердили теорію, що пояснює огиду захистом від хвороб, і вказали на шість тем, що викликають відразу.

Гіпотеза, яка на сьогодні домінує, пов'язує почуття відрази з прагненням організму захиститися від інфекції.

Насправді відразу у нас викликають предмети, так чи інакше пов'язані з небезпечними хворобами та шляхами їхньої передачі, — це показала нова робота психолога Вела Кертіса і його колег з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, передає Naked Science.

Щоб перевірити популярну теорію "уникнення паразитів", вчені розглянули 30 інфекційних захворювань різної природи — по п'ять випадково обраних для кожного з ключових шляхів передачі. У кожної хвороби були виділені характерні прояви, для яких автори придумали відповідні ситуації. «У кутку кухні ви знайшли мертву мишу», «Ви розчавили слимака голою ногою», «Ви потиснули руку бездомному», «У ліфті тісно, і ви відчуваєте, як сусід дихає прямо вам на шкіру» — і тому подібне. Нарешті, добровольців просили оцінювати кожну ситуацію за «ступенем відрази».

Читайте такожСтресом можна заразитися - вчені

Це дозволило виділити шість ключових асоціацій, які викликають у людей відразу: брудне тіло і погана гігієна; тварини, здатні стати переносниками інфекцій; деякі види статевої поведінки (наприклад, проміскуїтет); незвичайний, нетиповий зовнішній вигляд людини; рани та інші видимі ознаки хвороби; зіпсована їжа. Все це підтверджує гіпотезу про функції почуття відрази — оберігати нас від різних інфекцій з урахуванням основних шляхів їхньої передачі.

Кертіс та його співавтори зазначають, що на користь цієї версії свідчить і зміна переживань відрази з віком. Немовлята практично не відчувають огиди, постійно залишаючись з матір'ю, але освоюючи світ самостійно — з двох-трьох років, — вони починають її проявляти. З 30-40 років відраза слабшає; крім того, жінки зазвичай більш бридливі, ніж чоловіки.

«У нашому еволюційному минулому за дітьми стежили лише матері, так що їм потрібно бути особливо відразливими, щоб і самим не захворіти, — пояснює Вел Кертіс. — Погана їжа, припустимо, або хворий, що перебуває поблизу вашої дитини і здатний його заразити, — одразу змушує вас сприймати ці фактори з більшою обережністю».

Раніше вчені пояснили причину появи нав'язливих думок. За їхніми словами, страх втратити контроль змушує людей перевіряти все по кілька разів.