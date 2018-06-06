В Австралії б'ють тривогу: єгипетські гранати виявилися зараженими гепатитом А

У квітні влада Австралії попередила громадян про можливий зміст вірусу гепатиту А в партії заморожених гранатів з Єгипту.

В Австралії 64-річна жінка померла після зараження гепатитом А, який містився в пачці заморожених гранатів єгипетського походження, передає ВВС з посиланням на австралійський МОЗ.

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У квітні влада Австралії попередила громадян про можливий зміст вірусу гепатиту А в партії заморожених гранатів з Єгипту, вироблених австралійською компанією. У вирощених в Австралії і свіжих гранатах інфекцію не виявили.

Із партії було продано 2000 пакетів. Австралійцям рекомендували позбутися викликає підозру продукту.

Ще 24 людини, що заразилися вірусом з гранатів, вдалося вилікувати.