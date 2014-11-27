Бразилія має намір випустити власну сироватку проти Еболи

Бразилія має намір приступити до випуску власної сироватки проти лихоманки Ебола, говориться в повідомленні інституту Butantan з Сан-Паулу.

Мова йде про вакцину на основі засобу проти сказу. Зараз Бразилія закінчує підготовку відповідного двостороннього документа з національним інститутом здоров'я США, який дозволить південноамериканській країні почати виготовлення і застосування даного препарату.

Агентство Notimex зазначає, повідомляє РІА «Новости», що бразильська сироватка буде відрізнятися від експериментального препарату Zmapp, випуск якого в жовтні влада США доручила трьом біологічним лабораторіям: якщо Zmapp призначений для підвищення імунного захисту людського організму, то бразильська сироватка стимулює безпосередню вироблення антитіл.

Кількість загиблих від смертельного вірусу геморагічної лихоманки Ебола, за даними на 23 листопада, склало 5689 чоловік, заражених 15935 чоловік, повідомляє в середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Дані стосуються восьми країн, де поширюється лихоманка. Переважна більшість випадків зараження і смертей припадає на три країни - Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне.