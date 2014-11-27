Надмірна маса тіла провокує розвиток онкологічних захворювань

Щороку півмільйона людей в розвинених країнах хворіють на онкологію через надмірну масу тіла, упевнені учені з Міжнародного агентства з вивчення раку, повідомляє Medical News Today.

Як відомо, високий індекс маси тіла (ІМТ) є фактором ризику і загрожує рак стравоходу, товстої і прямої кишки, нирок, підшлункової залози, жовчного міхура, молочних залоз, а також яєчників. Результати нових досліджень показали, що 3,6% від загального числа приросту онкологічних хворих пов'язані саме з високим ІМТ, а також, що рак через надмірну масу тіла та ожиріння більш поширений у країнах з високим рівнем економіки.

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"В цілому, ми бачимо, що рівень захворювання на рак, пов'язаний з надмірною вагою і ожирінням, залишається найвищим в заможних країнах, і подібні ефекти вже видно в деяких частинах світу", - пояснює доктор Ізабель Соерджоматарам, один з авторів дослідження.

З 111 000 нових онкологічних хворих в Північній Америці в 2012 році близько 23% мали зайву вагу. В Європі цей показник також залишає бажати кращого: 6,5% хворих - пацієнти з високим показником ІМТ. У країнах Азії, де не так гостро стоїть проблема ожиріння, частка хворих на рак з надлишками ваги невелика, а в злиденній Африці лише 1,5% всіх нових випадків захворювання онкологією були пов'язані з надмірною вагою і ожирінням.

Перевіривши статистичні дані, учені також прийшли до висновку, що зайва вага більше впливає на онкологію у жінок, ніж у чоловіків. Наприклад, у Чехії відзначають 5,5% нових випадків раку у чоловіків, проти 12% - у жінок.

"Жінки більше за інших страждають від онкологічних захворювань, у зв'язку з ожирінням. Наприклад, постменопаузальний рак молочної залози, найбільш поширена форма раку у жінок, у 10% цих випадків можна було б запобігти при наявності здорової маси тіла", - говорить доктор Меліна Арнольд.

Близько 73% випадків захворювань на рак матки, товстої кишки і молочної залози пов'язані з надмірною вагою у жінок. 66 % випадків захворювань на рак нирок і товстої кишки - у чоловіків.

"Число онкологічних захворювань, пов'язаних з ожирінням і надмірною вагою, як очікується, буде рости по всьому світу разом з економічним розвитком", - підводить підсумок доктор Крістофер Уайлд, директор Міжнародного агентства з вивчення раку.

У світлі цієї інформації стає очевидним, що багато ракових захворювань можна попередити за допомогою здорового способу життя.

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